Приватный проект для Е. Мариновой

$10
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Завершен1 заявка75 просмотров

Реферат по микробиологии

Тема Морфология микроорганизмов

Цена 300 рублей

Срок 1 марта

15 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

EIdoc
Елена 
66 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$10
5 дней
Все как и всегда на высшем уровне,спасибо,Елена!!!!
Работа с этим заказчиком доставляет удовольствие. Оперативное решение всех вопросов. Своевременная оплата.Очень уважительное отношение.

Заявки фрилансеров

EIdoc
Елена 
66 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад