Написать реферат

Предмет: Антикризисное управление Вид работы: Диплом Тема: Разработка плана внешнего управления ООО "......" (ваши данные) Объём работы: 60 - 70 стр Антиплагиат: от 85% Срок сдачи: 14 марта ...
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Тема "История использования земельных ресурсов Омской Области"
Структура реферата включает: наименование темы, план, текст, организованный в соответств ие с планом, библиографию. План, соответственно и текст, включают: введение, основную часть, заключе ние. Во «Введении» дается обоснование актуальности темы, определяются предмет и объект анализа, проб лема, цели и задачи. «Основная часть» структурируется в соответствие с планом, где указываются раз делы (не менее двух пунктов) и подразделы (1.1., 1.2., 1.3; и т.д.). «Заключение» содержит общие выв оды по работе в соответствие с заявленными целями и задачами.
Общий объем реферата не более 30 страниц печатного текста, до 40 тысяч знаков, считая пр обелы между знаками, кегль 14, через интервал - 1,5.
На все чуть меньше суток.
Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа (совпадает со стандартами оформления статьи) и должен включать не менее 30 наименований работ. Следует обратить внимание на новизну источников, что, разумеется, не исключает использование трудов классического характера. Все заявленные в библиографическом списке работы должны быть использованы при написании текста реферата, сопровождаясь соответствующими ссылками. Они могут оформляться постранично (т.е. в нижней части каждой страницы указывается автор, наименование, выходные данные и номер страницы цитируемого источника) или внутри текста (рядом с цитатой обозначается порядковый номер источника по библиографическому списку с обязательным указанием страницы, на которой используемый материал опубликован).
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