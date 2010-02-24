Написать реферат

Тема "История использования земельных ресурсов Омской Области"

Структура реферата включает: наименование темы, план, текст, организованный в соответств ие с планом, библиографию. План, соответственно и текст, включают: введение, основную часть, заключе ние. Во «Введении» дается обоснование актуальности темы, определяются предмет и объект анализа, проб лема, цели и задачи. «Основная часть» структурируется в соответствие с планом, где указываются раз делы (не менее двух пунктов) и подразделы (1.1., 1.2., 1.3; и т.д.). «Заключение» содержит общие выв оды по работе в соответствие с заявленными целями и задачами.

Общий объем реферата не более 30 страниц печатного текста, до 40 тысяч знаков, считая пр обелы между знаками, кегль 14, через интервал - 1,5.

На все чуть меньше суток.

Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа (совпадает со стандартами оформления статьи) и должен включать не менее 30 наименований работ. Следует обратить внимание на новизну источников, что, разумеется, не исключает использование трудов классического характера. Все заявленные в библиографическом списке работы должны быть использованы при написании текста реферата, сопровождаясь соответствующими ссылками. Они могут оформляться постранично (т.е. в нижней части каждой страницы указывается автор, наименование, выходные данные и номер страницы цитируемого источника) или внутри текста (рядом с цитатой обозначается порядковый номер источника по библиографическому списку с обязательным указанием страницы, на которой используемый материал опубликован).