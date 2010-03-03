Курсоввые по информатике

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Завершен8 заявок278 просмотров

Необходимо выполнить две курсовые работы по информатике.

Курсовая работа каждая будут состоять из трех частей.

Кого заинтересуют данные работы всю более подробную информацию вышлю на электронную почту т.к. размер файлов не позволяет здесь разместить.

Срок выполнения 01.03.2010 до 15.00

Оплата работы после ее проверки.

Жду предложений по цене!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$30
3 дня
Елена прекрасно справилась со сложной работой по информатике. В работе были проведены многочисленные расчеты и елена выполнила их на отлично!!! Благодарю за провессиональный подход к работе. Все рекомендую Елену, как человека профессионально выполняющего свою работу.
Спасибо за интересный проект. Четкая постановка задачи, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
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