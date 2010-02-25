Курсовая работа по пожарной безопасности

Объём 40-45 страниц основного текста.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

ССылки не менее чем на каждой второй странице.

Список литературы не менее 20 источников.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа от знающего специалиста.

Планируемый бюджет работы 1000 рублей.

Срок сдачи работы до 16.11.2010 до 02 часов ночи МСК.