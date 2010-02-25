Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект. Срок 12 (край 13) марта. Текущий исполнитель отказался от выполнения работы.
Курсовая работа по пожарной безопасности
Курсовая работа по пожарной безопасности
Объём 40-45 страниц основного текста.
Введение, заключение, список литературы обязателен.
ССылки не менее чем на каждой второй странице.
Список литературы не менее 20 источников.
Оригинальность работы 90% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа от знающего специалиста.
Планируемый бюджет работы 1000 рублей.
Срок сдачи работы до 16.11.2010 до 02 часов ночи МСК.
Заявки фрилансеров
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