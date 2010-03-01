Роль и деятельность Арбитражного суда

$30
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Завершен3 заявки140 просмотров

Курсовая работа по теме "Роль и деятельность Арбитражного суда",

дисциплина: антикризисное право, кафедра менеджмента (гостинничный и

ресторанный бизнес)

Объем 30-40 стр., приложения, список литературы

Сроки: до 03,03

27.02-скинуть часть выполненной работы обязательно

15 лет назад
Nasten-ka
40 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
24 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$30
5 дней
Легко общаться, приятно работать! Я - ваш постоянный клиент!!
Заказчик, просто супер! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! С уважением, Раиса:)

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад