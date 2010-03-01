Курсовой проект по социологии Материалы будут высланы специалисту на почту. Все пояснения по работе сделать подробно и логично, сделать выводы по каждой главе. Срок до 03.03.2011 ...
Реферат по эстетической культуре
Необходимо написать реферат на тему: Эстетика служебного места сотрудника ОВД.
План:
Введение
1.Эстетические основы служебного этикета в ОВД.
2.Эстетическая привлекательность как важнейший принцип служебного этикета.
Заключение
Список используемой литературы
Требования: объем работы 20 - 25 стр., в работе обязательно сноски.
Оригинальность строго не менее 85%
Срок выполнения работы: 01.03.2010 до 16.00
Оплата работы после ее проверки!!!!
Жду предложений по цене.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Гришин А.А., Пылев С.С., Румянцев Н.В., Щеглов А.В. Эстетическая культура сотрудников органов внутренних дел: Учебное пособие - М., 2007.
2. Кодекс Чести рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации (1993) Приказ Министра внутренних дел РФ «О комплексном реформировании системы воспитательной работы в органах внутренних дел» от 1.02.2007 г. № 120
3. Гришин А.А. Нравственная культура руководителя органа внутренних дел и пути ее формирования / Труды Академии МВД. М., 1990.
4. Костиков Н.А. Эстетика быта и поведения. – М., 1992
5. Фохт-Бабушкин Ю.У. Искусство в жизни. – М., 2000
6. Щеглов А.В. Профессиональная этика сотрудников органов внутренних дел: Курс лекций в 3-х частях. Части 1- 2. М., 1999
Дополнительная:
7. Олейников В.С., Пономаренко А.В., Щеглов А.В. Акмеологические проблемы воспитания профессиональной нравственной культуры сотрудника органов внутренних дел: Монография. СПб., 1996
8. Во имя павших и живых во имя: Док. повесть / Под ред. С.С. Пылёва. М., 2002
9. Духовность. Патриотизм. Традиции: Сборник. М., 1997
10. Лихачёв Д.С. Письма о добром и прекрасном. М., 1989.
11. Михайлов Ю.П. Психология мужества. Нравственная подготовка юноши. СПб., 1999
12. Россинская Е.И. Искусство как средство общения. – М., 1985
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