Реферат по эстетической культуре

Необходимо написать реферат на тему: Эстетика служебного места сотрудника ОВД.

План:

Введение

1.Эстетические основы служебного этикета в ОВД.

2.Эстетическая привлекательность как важнейший принцип служебного этикета.

Заключение

Список используемой литературы

Требования: объем работы 20 - 25 стр., в работе обязательно сноски.

Оригинальность строго не менее 85%

Срок выполнения работы: 01.03.2010 до 16.00

Оплата работы после ее проверки!!!!

Жду предложений по цене.

Рекомендуемая литература

Основная:

1. Гришин А.А., Пылев С.С., Румянцев Н.В., Щеглов А.В. Эстетическая культура сотрудников органов внутренних дел: Учебное пособие - М., 2007.

2. Кодекс Чести рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации (1993) Приказ Министра внутренних дел РФ «О комплексном реформировании системы воспитательной работы в органах внутренних дел» от 1.02.2007 г. № 120

3. Гришин А.А. Нравственная культура руководителя органа внутренних дел и пути ее формирования / Труды Академии МВД. М., 1990.

4. Костиков Н.А. Эстетика быта и поведения. – М., 1992

5. Фохт-Бабушкин Ю.У. Искусство в жизни. – М., 2000

6. Щеглов А.В. Профессиональная этика сотрудников органов внутренних дел: Курс лекций в 3-х частях. Части 1- 2. М., 1999

Дополнительная:

7. Олейников В.С., Пономаренко А.В., Щеглов А.В. Акмеологические проблемы воспитания профессиональной нравственной культуры сотрудника органов внутренних дел: Монография. СПб., 1996

8. Во имя павших и живых во имя: Док. повесть / Под ред. С.С. Пылёва. М., 2002

9. Духовность. Патриотизм. Традиции: Сборник. М., 1997

10. Лихачёв Д.С. Письма о добром и прекрасном. М., 1989.

11. Михайлов Ю.П. Психология мужества. Нравственная подготовка юноши. СПб., 1999

12. Россинская Е.И. Искусство как средство общения. – М., 1985