Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.
Курсовой проект по социологии
Курсовой проект по социологии
Материалы будут высланы специалисту на почту.
Все пояснения по работе сделать подробно и логично, сделать выводы по каждой главе.
Срок до 03.03.2011 до 02 часов ночи по Моск.времени.
Планируемый бюджет 750 руб.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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