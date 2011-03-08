Курсовой проект по социологии

Выражаю особую благодарность Елене за помощь в выполнении моего заказа!!! Курсовой проект выполнен на высшем уровне, в сжатые сроки, оригинальность максимальная!!! Обращаю внимание, что Елена постоянно меня выручает по "горящим" заказам и всегда делает это очень качественно и серьезно! Надежный, компетентный и ответственный фрилансер!!!! Конструктивный подход к работе, внимание ко всем деталям, многогранность знаний и высокая ответственность---вот за что я ценю, уважаю, и почитаю Елену, как СУПЕРПРОФЕССИОНАЛА!!!!! Буду дальше сотрудничать с Еленой и рекомендую всем хорошим заказчикам!!!! Снова 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн