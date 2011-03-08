Курсовой проект по социологии

$25
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Завершен4 заявки234 просмотра

Курсовой проект по социологии

Материалы будут высланы специалисту на почту.

Все пояснения по работе сделать подробно и логично, сделать выводы по каждой главе.

Срок до 03.03.2011 до 02 часов ночи по Моск.времени.

Планируемый бюджет 750 руб.

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

antoshka
Елена 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$25
2 дня
Выражаю особую благодарность Елене за помощь в выполнении моего заказа!!! Курсовой проект выполнен на высшем уровне, в сжатые сроки, оригинальность максимальная!!! Обращаю внимание, что Елена постоянно меня выручает по "горящим" заказам и всегда делает это очень качественно и серьезно! Надежный, компетентный и ответственный фрилансер!!!! Конструктивный подход к работе, внимание ко всем деталям, многогранность знаний и высокая ответственность---вот за что я ценю, уважаю, и почитаю Елену, как СУПЕРПРОФЕССИОНАЛА!!!!! Буду дальше сотрудничать с Еленой и рекомендую всем хорошим заказчикам!!!! Снова 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Работаю с этим заказчиком постоянно и поверьте- стыдно подводить! всегда на связи, оперативно решает возникшие вопросы по работе. Хорошо ориентируется не только в том КАК должна выглядеть работа, но и в том ЧТО она должна содержать Будьте внимательны - ТУТ ХАЛТУРА не пройдет Своевременная оплата завершает этот процесс сотрудничества Так что Халявщикам отбой! Рекомендую как грамотного и надежного заказчика!

Заявки фрилансеров

antoshka
Елена 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад