Курсовой проект по социологии Материалы будут высланы специалисту на почту. Все пояснения по работе сделать подробно и логично, сделать выводы по каждой главе. Срок до 03.03.2011 ...
Реферат по эстетической культуре
Необходимо выполнить реферат на тему: Эстетическое содержание традиции и ритуалов в ОВД.
Введение
1.Традиции и ритуалы как основа эстетической культуры.
2.Традиции и ритуалы как основа патриотического воспитания.
Заключение
Список используемой литературы.
Требования: объем 20 - 25стр., оригинальность работы строго не менее 85%, в работе обязательно должны быть сноски.
Оплата работы после ее проверки.
Жду предложений по цене!!!
Срок выполнения к 01.03.2010
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Гришин А.А., Пылев С.С., Румянцев Н.В., Щеглов А.В. Эстетическая культура сотрудников органов внутренних дел: Учебное пособие - М., 2007.
2. Кодекс Чести рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации (1993) Приказ Министра внутренних дел РФ «О комплексном реформировании системы воспитательной работы в органах внутренних дел» от 1.02.2007 г. № 120
3. Большакова С.Е. Основы речевой культуры сотрудников органов внутренних дел. М., 1992
4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 – 2010 годы». М., 2006
5. Кривцун О.А. Эстетика. – М., 1998
6. Николаев Ю.П. Роль эстетической культуры в совершенствовании профессиональной подготовки работников милиции. – М., 1981
7. Щеглов А.В. Профессиональная этика сотрудников органов внутренних дел: Курс лекций в 3-х частях. Части 1- 2. М., 1999
Дополнительная:
8. Бучило Н.Ф. Художественное восприятие. – М., 1989
9. Во имя павших и живых во имя: Док. повесть / Под ред. С.С. Пылёва. М., 2002
10. Духовность. Патриотизм. Традиции: Сборник. М., 1997
11. О вере и нравственности по учению православной церкви. М., 1991.
12. Проблемы и пути духовного становления слушателей: Сборник. М., 1997.
13. Россинская Е.И. Искусство как средство общения. – М., 1985
14. Щеглов А.В. Стояние в вере. Духовные ценности русского Православия на службе Отечеству / На боевом посту. 1999. №№ 9, 10.
15. Щеглов А.В. Щит Отечеству – врагу могила. Духовный облик русского офицера / На боевом посту. 1998. № 5.
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