Реферат по эстетической культуре

Необходимо выполнить реферат на тему: Эстетическое содержание традиции и ритуалов в ОВД.

Введение

1.Традиции и ритуалы как основа эстетической культуры.

2.Традиции и ритуалы как основа патриотического воспитания.

Заключение

Список используемой литературы.

Требования: объем 20 - 25стр., оригинальность работы строго не менее 85%, в работе обязательно должны быть сноски.

Оплата работы после ее проверки.

Жду предложений по цене!!!

Срок выполнения к 01.03.2010

Рекомендуемая литература

Основная:

1. Гришин А.А., Пылев С.С., Румянцев Н.В., Щеглов А.В. Эстетическая культура сотрудников органов внутренних дел: Учебное пособие - М., 2007.

2. Кодекс Чести рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации (1993) Приказ Министра внутренних дел РФ «О комплексном реформировании системы воспитательной работы в органах внутренних дел» от 1.02.2007 г. № 120

3. Большакова С.Е. Основы речевой культуры сотрудников органов внутренних дел. М., 1992

4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 – 2010 годы». М., 2006

5. Кривцун О.А. Эстетика. – М., 1998

6. Николаев Ю.П. Роль эстетической культуры в совершенствовании профессиональной подготовки работников милиции. – М., 1981

7. Щеглов А.В. Профессиональная этика сотрудников органов внутренних дел: Курс лекций в 3-х частях. Части 1- 2. М., 1999

Дополнительная:

8. Бучило Н.Ф. Художественное восприятие. – М., 1989

9. Во имя павших и живых во имя: Док. повесть / Под ред. С.С. Пылёва. М., 2002

10. Духовность. Патриотизм. Традиции: Сборник. М., 1997

11. О вере и нравственности по учению православной церкви. М., 1991.

12. Проблемы и пути духовного становления слушателей: Сборник. М., 1997.

13. Россинская Е.И. Искусство как средство общения. – М., 1985

14. Щеглов А.В. Стояние в вере. Духовные ценности русского Православия на службе Отечеству / На боевом посту. 1999. №№ 9, 10.

15. Щеглов А.В. Щит Отечеству – врагу могила. Духовный облик русского офицера / На боевом посту. 1998. № 5.