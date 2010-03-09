Практика к дипломной. Финансы

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен2 заявки208 просмотров

Практика нужна по банку.

Методичка в приложении

ICQ 328025343

15 лет назад
Vladimirton
Владимир 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$35
5 дней
Работа выполнена качественно и в срок! Будем работать!
Владимир очень хороший заказчик! всегда на связи, четкое ТЗ и своевременная оплата. Советую всем! С уважением, Раиса:)

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад