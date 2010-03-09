Практика к дипломной. Финансы

Дипломная работа на тему: Учет поступления и реализации продукции в торговле Специальность:"Бухгалтерский учет,анализ и аудит". Компания занимается непосредственно торговлей(купли-продажей). Она реализует опорно-уплотнительные элементы для гидро, пневмо систем. Подробнее можете узнать на ...