Доработать курсовую по менеджменту.

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Завершен7 заявок204 просмотра

Тема: «Классическая школа управления»

15 лет назад
den19801508
Строганов 
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
29 отзывов

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$20
3 дня
Ольга справилась с работой на отлично.
Спасибо за сотрудничество, было приятно поработать!:)

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад