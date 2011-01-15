Курсовая по анализу производительности труда

$100
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Закрыт6 заявок132 просмотра

Необходимо выполнить курсовую: анализ производительности труда работников

Теория+практика (задание для практики вышлю откликнувшимся)

Срок 1 неделя

14 лет назад
maishewa-n
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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