Плакат А1 о вреде курения

Требуется нарисовать и подготовить к печати вертикальный плакат для печати на А1. О вреде курения.

Фон - белый.

Можно брать фото из интернета и совмещать. Например:

http://images.bugaga.ru/posts/2009-06/1244315820_anti-smocking-ad-campaign-22.jpg

http://bassmonster.files.wordpress.com/2008/09/no_smoking.jpg

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/3/15/8/15008090_img_2673084_169_0.jpg

Плакат может быть в виде социальной рекламы, должен чётко показывать мысль о вреде курения.