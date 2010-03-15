Дизайн плаката

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки302 просмотра

Отрисовать три картинки в векторе для плакатной печати.

там где есть картинки (треугольник тайджицу, айкикэн, айкидзё) - оставить место под картинки.

сформировать плакат для печати.

плакат - размер на свод метро

15 лет назад
popovius
Цц 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

n0vember
Сергей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$20
1 день
Грамотное исполнение. сначала сделал лучше чем нужно потом сделал что нужно. никаких нарицаний, работать с ним рекомендую.
Хороший заказчик, своевременная оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

n0vember
Сергей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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