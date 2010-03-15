Дизайн плаката

Все листовки рекламируют фильтры для очистки воды. Соответственно, должны быть выполнены в бело-голубых тонах без резких линий. Использование кипельно белого цвета на фоне текста нежелательно. Акценты на Ваш вкус и выбор. Готов обсуждать здравые рекомендации, ...