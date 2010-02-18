Деревянные домики и беседки. флаер

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт20 заявок284 просмотра

Здраствуйте. наша фирма занимается розничной продажей деревянных домиков. нам нужен двусторонний флаер

существующие флаера:

http://dekalux.com/uploads/images/newlyst.jpg

http://dekalux.com/uploads/images/autobox.jpg

http://dekalux.com/uploads/images/web1.jpg

http://dekalux.com/uploads/images/web2.jpg

сайт www.dekalux.com

оплата через paypal

15 лет назад
karanov
40 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров