Вкладыш в бокс под видео муз.группы Chocola.

Вкладыш в пластмассовый бокс DVD-box (размеры: 273х184 мм)под видеопродукцию музыкальной группы. Передняя и задняя сторона. Две фотографии. На передней стороне фотография + наз. CHOCOLA (Chocola) с тремя стоящими в полный рост музыкантами (откадрированными (захватить угол городской многоэтажки). На задней - второе фото (трио с саксофоном) в виде тисненного медальона или старинной золотой монеты, или восходящего гравюры солнца племени Майя на фоне остатков городских домов и деревни от первого фото после кадрирования - с контактами и репертуаром.Название коллектива "CHOCOLA" с готовым логотипом. Идеи оформления:посмотрите в образцах во вложении,Нужна подача интригующая, увеличивающая глубину образа, (как подача киноафиш), нужны красивые люди. ..надо сохранить красоту кадра. Люди должны быть красивые, одухотворенные, из картины.На задней стороне, нужен медальон украшение в виде медальона с лучами и выгравированными ребятами (2е фото). медальон будет находится выше от центра задней обложки (вкладка в DVD-box (273х183 мм), а лучи как у солнца могут тянутся вверх. но можно и без лучей, практически, как старинная монета висящая в пространстве, с отчеканеными профилями ребят..

Мои идеи например такие: перенести идею с креслом на море (см. образцы) по цвету нравится , но не менять цветовую гамму на исходнике... сохранить ее макисимально, вместе с элементами фото, за исключением проводов, если конечно не возникнет идея "мы из квартала". У меня возникла идея, что музыканты стоят на спине огромной птицы с размахнутыми крылами, например воробья..или стоят на спине железной птицы из будущего...Можно отолкнуться от названия альбома "Птица-песня"...Заглавную песню можно послушать в приложении, фото, и образцы там же.

Нужна реализация ваших идей, а не тех что предложены.