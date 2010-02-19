Дизайн/оформление брошюры

Здравствуйте, что нужно сделать

нужно сделать брошюру-книжечку (полноцвет), формат А6 - порядка 70 страниц

из них порядка 15 страниц готовая реклама от рекламодателей, порядка 3 рекламных блоков нужно разработать с нуля

около 25 страниц - таблицы с перечнем партнеров: лого - текст/контакты - скидки

3-4 страницы интересные факты (верстка + граф оформление)

3-4 тематический гороскоп (верстка + граф оформление)

3-4 экстренные номера (верстка + граф оформление)

около 8 страниц - описание программы скидок/условий и соглашения - (верстка + граф оформление)

и 6-8 страниц графические вставки, как то титульная, карта партнеров...

стилизация графики под iphone

оставляйте пожалуйста в проекте ~ цены и сроки...