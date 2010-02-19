Вкладыш в пластмассовый бокс DVD-box (размеры: 273х184 мм)под видеопродукцию музыкальной группы. Передняя и задняя сторона. Две фотографии. На передней стороне фотография + наз. CHOCOLA (Chocola) с тремя стоящими в полный рост музыкантами (откадрированными (захватить угол ...
Срочно помощь с версткой. Indesign4
Требуется срочно отверстать страницы до завтра в 4индизайне.
Все есть. образец есть.
Заявки фрилансеров
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