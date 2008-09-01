Andril_art

Иван Коротич Andril_art

 
37 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
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Отзывы заказчиков
Sindust
Леонид 
66 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
$200
10 баллов
15 лет назад
Дизайн сайта строительной тематики
Работа понравилась. Очень качественно и в срок. Спасибо Иван!
h,khcy,h, h.j
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $300
от 4 дней
#852
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1058
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $60
от 1 дня
#2868
Баннеры
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#3285
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $150
от 3 дней
#4807