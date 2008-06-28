Создание несложного магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт17 заявок328 просмотров

Доброго дня, нужен человек сведущий в Joomla + virtuemart

либо предлогайте свою связку для создания небольшого интернет магазина

- все подробности через:

аську 240447835

почту [email protected]

[email protected]

проект оставляю открытым для выбора победителя + обещаю отзыв за проделаннюу работу

Бюджет указывайте

За оперативность премия.

Joomla
17 лет назад
Andril_art
38 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров