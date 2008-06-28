Необходимо сделать пакет CSS-темплейтов для xt:Commerce v.3.04 на основе имеющегося дизайнерского решения (исходные файлы дизайна .psd). Основные требования: 1. Все элементы оформления, за исключением элементов, отвечающих за layout, должны ...
Создание несложного магазина
Доброго дня, нужен человек сведущий в Joomla + virtuemart
либо предлогайте свою связку для создания небольшого интернет магазина
- все подробности через:
аську 240447835
почту [email protected]
проект оставляю открытым для выбора победителя + обещаю отзыв за проделаннюу работу
Бюджет указывайте
За оперативность премия.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $20
Всем привет! Нужно вывесить интернет магазин на cms wordpress программировать ничего не нужно и не требуется. Задача только его установить! вписав базы данных и т.п. оплата - webmoney после ...Завершен17 лет назад
- $100
Требуется специалист по cms Joomla и ее компонентам: – VirtueMart и JoomFish. Необходима настройка двуязычности на сайте и создание специфического каталога товаров и его наполнение. Просьба всем кто может такое сделать ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно разработать интернет магазин на php. В магазине должны быть следующие модули: 1) Корзинка 2) Самые продаваемые товары 3) Самые популярные товары 4) Поиск товаров ...Интернет-магазины35 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо сделать WAP cайт, скорее даже портал. На сайте много фото и видео, чат. Инфа должна добавляться\меняться\удаляться удобно и быстро. Пожалуйста указывайте опыт, цены и сроки.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт17 лет назад
Пример готового решения- http://www.opel-shop.pl В точности такой-же макет, функционал, небольшие изменения по дизайну, флеш-анимацияИнтернет-магазины26 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Необходимо создать движок магазина! На входе xml, на выходе html подробное ТЗ отправлю в личку либо на имейл!Закрыт17 лет назад
- $50
1. Нужно сделать модуль для магазина на пхп (shop-script): Людям из определенной страны не должна показываться отпреленная картинка. Сейчас эта картинка располагается на всех страницах магазина. Данный модуль, ...Завершен17 лет назад
Необходимо сделать для интернет магазина отображение товаров, как здесь: http://aquatep.ru/catalog/boiler/ т. е. чтобы на одном листе несколько категорий и товары каждой категории в виде таблицы. Сейчас это выглядит так: http://www.ko-dom.ru/index.php?categoryID=1028 ...Завершен17 лет назад
Нужно "сцепить" web-расширение 1С:Предприятие с сайтом на основе 1С-Битрикс (интернет-магазин), так чтобы происходил двунаправленный обмен даннымиИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт17 лет назад