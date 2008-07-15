В Shop-script изменить отображение товаров

Необходимо сделать для интернет магазина отображение товаров, как здесь:

http://aquatep.ru/catalog/boiler/

т. е. чтобы на одном листе несколько категорий и товары каждой категории в виде таблицы.

Сейчас это выглядит так:

http://www.ko-dom.ru/index.php?categoryID=1028

Желательно без правки скриптов PHP, т. к. магазин взят в аренду, доступа к скриптам нет