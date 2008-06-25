Переделка существующего портала

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  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки184 просмотра

Для зарубежного заказчика требуется пересоздать сайт. Конкурс.

Базовое ТЗ в приложении.

Требования:

1. Свободное владение английским языком (предполагается переписка с клиентом);

2. Комуникабельность;

3. Опыт написания развернутых ТЗ;

4. PHP, MySQL, JavaScript, Ajax etc.

Ключевым моментом в выборе исполнителя будет квалифицированная оценка по времени и стоимости.

AJAXJavaScriptMySQLPHP
17 лет назад
-webmaker-
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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