Доработка движка osCommerce. + ещё 1 задание.

1) Доработка движка osCommerce : доработка формы ввода данных клиента, необходимо некоторые удалить, некоторые добавить, необходимо дописать или взять существующий модуль, который создает invoice в формате pdf в тот момент когда клиент делает покупку в магазине. Организовать удобный поиск по базе inovice (*.pdf).

2) Помочь в установке PHP LIVESUPPORT на вебсайт, в данный момент проблема с сессиями, из-за этого после установки не пускает на вебсайт.