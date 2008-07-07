Подключение системы оплаты с кредитных карт

Есть магазин http://www.e-baniproekt.ru Надо подключит систему оплаты товаров с кредитных карт. Киберплат не родходит по причине их высоких требований на обороты, ассист не подходит - требуют наличия банка экваера в городе Вологде (а его у нас нет). 2CO вроде бы как и ни чего, но не нравиться его англоязычност. Нужен совет по использованию системы оплаты с кредиток с последующим ее подключением к магу. Интерфейс должен быть русский, подключать без разницы можно на юр. лицо или частное. Какие есть предложения у кого? Магазин виртуемарт с джумлой. Исполнитель нужен который уже реально подключал предлагаемую систему оплаты. Еще ко всему прочему нужна партнерская программа для виртуемарта.