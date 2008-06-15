Необходимо доделать интернет-магазин на движке shop-script.

Сайт: ...

Нужно дополнить описания товаров (откуда брать - скажу), заполнить недоделанные разделы, вставить таблицы с тарифами, картинки. Т.к. сайт сделан на бесплатном движке - необходимо нормальное знание веб-программирования чтобы сделать именно то что нужно. Т.е. нужно не просто тупо набить товаров, а привести сайт в нормальное состояние, по аналогии с сайтами конкурентов.