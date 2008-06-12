Простенький магазин на shop-script

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок161 просмотр

Нужен простенький магазин, сделанный на Shop-script для части курсовой работы в институте.

Направленность товара любая, но односторонняя (например, питьевая и минеральная вода).

Из этой работы будут браться только скриншоты и, скорее всего, исходный код в приложение,

естественно функционирование этого магазина в реальных условиях не предполагается.

17 лет назад
SoulKeeper_
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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