Нужен инет-магазин для мобильных телефонов расматриваются любые предложения как готовых магазинов так и написанных с нуля.
Простенький магазин на shop-script
Нужен простенький магазин, сделанный на Shop-script для части курсовой работы в институте.
Направленность товара любая, но односторонняя (например, питьевая и минеральная вода).
Из этой работы будут браться только скриншоты и, скорее всего, исходный код в приложение,
естественно функционирование этого магазина в реальных условиях не предполагается.
Заявки фрилансеров
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