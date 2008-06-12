Простенький магазин на shop-script

Нужен простенький магазин, сделанный на Shop-script для части курсовой работы в институте.

Направленность товара любая, но односторонняя (например, питьевая и минеральная вода).

Из этой работы будут браться только скриншоты и, скорее всего, исходный код в приложение,

естественно функционирование этого магазина в реальных условиях не предполагается.