Исправить ошибку в Virtuemart

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Завершен2 заявки207 просмотров

Здравствуйте!

Есть сайт интернет-магазина на Joomla! 1.0.15 Lavra Edition 2008 + Virtuemart ВМРЕ 1.0.13a.

Все работает, только единственная ошибка выскакивает при отправке письма заказчику о напоминании, что он заказал. (В письме не описаны все товары, которые тот заказал, а только первый. Соответственно, и цену, т.е. такое ощущение, что письмо обрывается на середине).

Нужно это исправить.

По сути это 5-минутное дело, вот только я не программист, а любитель в этой области.

Пишите.

Joomla
17 лет назад
eleni
Елена 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

azsoft
46 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$15
1 день
Работу выполнил быстро! Буду еще обращаться к этому фрилансеру.
Спасибо. Деньги получил.

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azsoft
46 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад