Исправить ошибку в Virtuemart

Здравствуйте!

Есть сайт интернет-магазина на Joomla! 1.0.15 Lavra Edition 2008 + Virtuemart ВМРЕ 1.0.13a.

Все работает, только единственная ошибка выскакивает при отправке письма заказчику о напоминании, что он заказал. (В письме не описаны все товары, которые тот заказал, а только первый. Соответственно, и цену, т.е. такое ощущение, что письмо обрывается на середине).

Нужно это исправить.

По сути это 5-минутное дело, вот только я не программист, а любитель в этой области.

Пишите.