Нужно сделать сайт с внедренным интернет-магазином

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт13 заявок299 просмотров

Сайт на тему художественая ковка.

Небольшие наброски дизайна есть.

В сайте должен быть интернет-магазин как на http://kovkasp.ru/elements/index.php?c_id=6

толька фото товара будет не общее, а отдельное и на странице будет одна таблица с товарами (вид таблицы будет проще). Наверное нужен самопис, так как таких движков еще не встречал.

Бюджет 300$

17 лет назад
IvanFeniks
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Driver86
Сергей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$250
12 дней

Заявки фрилансеров

Driver86
Сергей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

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