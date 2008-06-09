Нужно сделать сайт с внедренным интернет-магазином

Сайт на тему художественая ковка.

Небольшие наброски дизайна есть.

В сайте должен быть интернет-магазин как на http://kovkasp.ru/elements/index.php?c_id=6

толька фото товара будет не общее, а отдельное и на странице будет одна таблица с товарами (вид таблицы будет проще). Наверное нужен самопис, так как таких движков еще не встречал.

Бюджет 300$