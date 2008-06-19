Ситуация такая: есть обычный сайт на движке DLE. Сайт по рекламе услуг. Но один товар мы начали продавать. Поэтому сейчас необходимо засунуть этот товар на Яндекс Маркет. В ...
Интернет магазин на Joomla + VirtueMart или другой
Требуется сделать интернет-магазин на Joomla
1. Установить дистрибутив Joomla_1.5.3
2. Установить дистрибутив VirtueMart_1.1.0-COMPLETE_PACKAGE.j15
3. Русифицировать, установив Language_Pack_for_VirtueMart_1.1.0_beta3
4. (Опционально) Предложить готовый шаблон для выбора и установить его
Дистрибутивы могу предоставить.
Сам сделал первые три пункта, но русификация не наступила почему-то, разбираться и дальше делать не стал. Легче заплатить разумные деньги.
Срок выполнения первых трех пунктов один день после выбора и передачи доступа к хостингу. Четвертый пункт - по согласованию. Оплата Яндекс.Деньги.
Вообще говоря, можно предложить другой бесплатный движок интернет-магазина с нестрашными дизайнами.
Предложения или на почту (предпочтительно) или в личку.
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