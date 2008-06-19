Интернет магазин на Joomla + VirtueMart или другой

Требуется сделать интернет-магазин на Joomla

1. Установить дистрибутив Joomla_1.5.3

2. Установить дистрибутив VirtueMart_1.1.0-COMPLETE_PACKAGE.j15

3. Русифицировать, установив Language_Pack_for_VirtueMart_1.1.0_beta3

4. (Опционально) Предложить готовый шаблон для выбора и установить его

Дистрибутивы могу предоставить.

Сам сделал первые три пункта, но русификация не наступила почему-то, разбираться и дальше делать не стал. Легче заплатить разумные деньги.

Срок выполнения первых трех пунктов один день после выбора и передачи доступа к хостингу. Четвертый пункт - по согласованию. Оплата Яндекс.Деньги.

Вообще говоря, можно предложить другой бесплатный движок интернет-магазина с нестрашными дизайнами.

Предложения или на почту (предпочтительно) или в личку.