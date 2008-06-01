Дизайн сайта + верстка

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт24 заявки310 просмотров

Нужен интернет магазин по продаже косметики и парфюмерии, желательно на джумле. (без наполнения каталога товаров). В шапке сайта должен присутствовать небольшой флеш. Структура сайта как на h**p://lamps.com.ua

Joomla
17 лет назад
Devis
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Установка интернет-магазина на Virtuemart

    $50

    Требуется установить на хотсинг последнюю версию Joomla+Virtuemarta, с любой базовой "шкуркой" и руссифицированную. Но требуется одна специфическая функция - любой пользователь должен иметь возможность добавить новый товар. Также желательно как можно более полное соответствие приложенному ...

    Joomla
    Интернет-магазины2 исполнителя
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание интернет магазина на основе osCommerce

    В наличии есть root сервер с установленным Ubuntu. Можно поставить и другой линукс, но желательно чтобы он был похож на Debian. Ваша задача создание интернет магазина желательно на основе osCommerce. требования ...

    DebianUbuntu
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Движок для интернет-магазина

    Требуется качественно сделанный движок или готовый интернет-магазина по продаже web-шаблонов и электронных книг, через систему электронных платежей. Требуется функция добавления товара рядовым пользователем. Ваши предложения принимаю исключительно в личку, с указанием следующих параметров: 1. ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интернет магазин косметики

    $350

    Нужен интернет - магазин косметики, ориентировочно к концу июня, можно на основе OScommerce. Наполнение. Есть каталог http://www.mirra-luxx.narod.ru/ - описание подукции можно использовать то же. Исполнитель - из Беларуси.300 - 350 долларов.Возможно, понадобится дисконтная система скидок, ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Интернет магазин

    Нужен уже сделанный интернет магазин. Оплачу его и новый дизайн. С предложениями в личку. Ссылка на тестовый или работающий проект магазина обЯзАтельна.

    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Яндекс маркет

    $50

    И так есть магазин на OScommerce взяли как вроде скрипт http://forum.oscommerce.ru/index.php?showtopic=9397 установили но яндекса бот не видит по таймауту... нас попросили сделать выгрузку 1 товара, но вот как? Задача подключить магазин может ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад