Нужно разработать дизайн для Shop Script, примерно чтото такое как на картинке, я имею в виду меню, оформление... цвета не смотреть, просто вырезал с разных сайтов. Если предложите более красивый дизайн буду рад. Функции ...
Яндекс маркет
И так есть магазин на OScommerce взяли как вроде скрипт http://forum.oscommerce.ru/index.php?showtopic=9397
установили но яндекса бот не видит по таймауту...
нас попросили сделать выгрузку 1 товара, но вот как?
Задача подключить магазин может своим скриптом к яндекс маркету.
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