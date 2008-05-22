Интернет-магазин на основе движка Shopscript

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт16 заявок297 просмотров

Сделать интернет-магазин на основе какого-либо движка (возможно в меру платного)

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ ТРЕБОВАНИЯ!

в аттаче или по ссылке –

http://docs.google.com/Doc?docid=dcwk7xzj_13fhkq3wcj&hl=en

Пишите на каком движке можете сделать, цену и сроки.

интересует разработка в стандартном дизайне.

Не забывайте прислать ссылки на сделанные Вами магазины.

17 лет назад
Kurov
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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