Разработать шаблон (дизайн) для ShopScript

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт23 заявки420 просмотров

Нужно разработать дизайн для Shop Script, примерно чтото такое как на картинке, я имею в виду меню, оформление... цвета не смотреть, просто вырезал с разных сайтов. Если предложите более красивый дизайн буду рад.

Функции продажи ShopScript никакие не нужны. Все удалить. Фактически должен получится как бы каталог товаров (как у производитлеей техники - товар, описание, картинки). Возможно придется изменять что-то на PHP.

Возможны изменения в дизайне. Если вы сможете предложить более привлекательный и стильный дизайн, с использованием анимации и флеша, несомненно цена будет выше. Хотелось бы конечно получить сайт-бомбу))))

Назначение: каталог GPS навигаторов и стильных MP3/MP4 плееров. Но в дальнейшем возможно и другой техники.

Основное требование - сайт должен быть на белом фоне, светлым. Но возможно ярким.

ICQ: 100249269

Skype: sas_ua

PHP
17 лет назад
sas2006
49 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Dam1an
Design 
44 года
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
31 отзыв(-1)
17 лет назад
$320

Заявки фрилансеров

Dam1an
Design 
44 года
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
31 отзыв(-1)
17 лет назад

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