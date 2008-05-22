Разработать шаблон (дизайн) для ShopScript

Нужно разработать дизайн для Shop Script, примерно чтото такое как на картинке, я имею в виду меню, оформление... цвета не смотреть, просто вырезал с разных сайтов. Если предложите более красивый дизайн буду рад.

Функции продажи ShopScript никакие не нужны. Все удалить. Фактически должен получится как бы каталог товаров (как у производитлеей техники - товар, описание, картинки). Возможно придется изменять что-то на PHP.

Возможны изменения в дизайне. Если вы сможете предложить более привлекательный и стильный дизайн, с использованием анимации и флеша, несомненно цена будет выше. Хотелось бы конечно получить сайт-бомбу))))

Назначение: каталог GPS навигаторов и стильных MP3/MP4 плееров. Но в дальнейшем возможно и другой техники.

Основное требование - сайт должен быть на белом фоне, светлым. Но возможно ярким.

ICQ: 100249269

Skype: sas_ua