Доведение до ума магазина на osCommerce

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Завершен3 заявки194 просмотра

Необходимы изменения в дизайне и настройка (возможно доработка) некоторых, модулей. http://www.sportlive.su/index.php

Большая просьба перед откликом внимательно прочитать ТЗ (во вложении), т.к. на предложения "готов взяться стучитесь в аську" отвечать не буду. Жду конкретных предложений по цене и срокам.

17 лет назад
gutkin
44 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

artrich
Игорь 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов(-4)
17 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Прятно работать с таким заказчиком! Знает что ему нужно и умеет это граммотно приподнести, класс одним словом!

Заявки фрилансеров

artrich
Игорь 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов(-4)
17 лет назад