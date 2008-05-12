Доработка интеренет магазина

Необходим только кодинг, дизайн делать не надо.

Для доработки сайта необходимо сделать:

Клиентская часть:

-прикрутить системы оплаты Яндекс деньги и webmoney (после того как заказчик выполнит необходимые действия для этого с его стороны)

-наполнить статичные страницы типо Контакты информацией(после того как точная информация будет предотавлена)

-наполнить каталог товаров любыми тестовыми товарами около 10 шт.(например стилусы и что нить еще, взятые с др инет магазинов, лучше с картинками )

-сделать страницу Новости(просто список новостей, каждый заголовок как ссылка, при клике переход на страницу с полным текстом)

Админка:

-Авторизированный доступ для админа

-Редактирование каталога продукции. Структуры хождения по каталогу можно взять с клиентки, но рядом с каждым товаром сделать кнопочку Редактировать. при клике переход на др. страницу с редактированием всей инфы по товару включая изменение картинки вида товара. Также не забыть про добавление нового товара с привязкой к любой категории, с возможностью привязать к трем различным категориям.

-Управлением новостями. Добавление, редактирование, удаление.

-Управление пользователями. Добавление, Удаление, Редактирование, Отключение(типо бана, если пользователя отрубили, то при попытки залогиниться ему грят что то типо "Доступ к заказам для данного пользователя закрыт")

-Управление заказами. заказы могут быть двух типов

-оплата которых идет электронными деньгами

у них в админке может быть три состояния - не оплачены, оплачены и не отгружены, оплачены и отгружены.

необходимы странички по каждому состоянию, продумать как менеджеру который не имеет IT образования смог бы там не запутаться при формировании заказа.

-оплата которых идет при получении заказа заказчиком, при доставке курьером например.

тут состояния следующие - не сформирован и не отправлен, сформирован и отправлен на доставку, доставлен и оплачем.

-Отчеты

Например пара таких отчетов:

-Продажи всех наименований за выбранный период

-продажи определенного наименования за выбранный период с детализаций количества продаж по(дням/месяцам(выбирается))

Бюджет 10000 руб