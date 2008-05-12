Скрипт автоустановки и настройки интернет магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок271 просмотр

Приветствую.

Необходимо создать скрипт автоустановки CMS Joomla и модуля Virtue Mart (инет магазина) на хостинг. Исходные данные - пароли и логины - для FTP и к базе данных MySQL.

Скрипт должен иметь удобный веб.интерфейс и авторизацию пользователя.

Для работы скрипт использует базу шаблонов. Шаблоны хранятся в отдельных папках.

Интерфейс скрипта должен позволять просматривать скриншоты шаблонов и выбирать один из них. Также через веб интерфейс в удобной форме необходимо создавать структуру будущего сайта и страниц с настройкой навигации будущего сайта.

Принцип действия такой: скрипт берет выбранный мною из базы шаблон , устанавливает на хостинг CMS, модуль Virtue Mart и создает заранее созданную через вебинтерфейс скрипта структуру страниц и разделов сайта.

Если уже есть готовые решения - то у таких предложений преимущество.

Цена проекта обсуждаема.

JoomlaMySQL
17 лет назад
agent-707
Иван 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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