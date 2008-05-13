Доработка shop-script

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен5 заявок205 просмотров

Добрый день!

Требуется специалист, хорошо знающий движок и скрипт shop-script Premium.

Необходимо:

1. Требуется полное обновление с FREE на Premium с сохранением всех данных.

2. Небольшая доработка дизайна (меню, вставить лого, поиграть с цветами)

3. Вставить несколько баннеров.

Подробности по почте или аське.

E-mail для связи [email protected]

ICQ: 155046692

17 лет назад
admnick
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

amelor
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
2 дня
Очень коммуникабельный и приятный в общении человек. Сделал все в указанные сроки. Даже без ТЗ. Все обсуждалось по аське и делалось в лет онлайн. Выполнением доволен. Продолжу сотрудничество. Удачи тебе!
Отлично сработались. Заплатил даже больше обещанного. Продолжаю работать если еще буду нужен) всем советую.

Заявки фрилансеров

amelor
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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