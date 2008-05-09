Нужно установить модуль приема платежей рупей на магазин virtuemart. Просьба обращаться тем, кто уже занимался данной задачей и имеет рабочий модуль.
Переделать Shop-Script
Есть магазин - shop-script (wow-shop.ws) .
В нем есть 1 большой недостаток - нельзя добавить в продажу 10 пин кодов в 1 товар.
Тоесть
Сделать так чтобы для продажи электронных товаров не приходилось для каждого пинкода создавать новый товар (в данный момент именно так) а чтобы было как на плати-ру - например :
Создаем товар - Wow cd key (сидикей к игре)
и заказчиваем 10 скринов ключей (или 10 текстовиков) (или просто через форму добавляем 10 ключей)
На витрине появляется 1 товар и кол-во на складе - 10
При продаже товара береться 1й ключ и отдаеться владельцу / ключ убирается с продажи. При новой покупке берется второй ключ и отдается владельцу автоматически / и так далее
А то сейчас под каждый ключ нужно добавлять товар в админке.... не очень удобно и вызывает путаницу у посетителей
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