Переделать Shop-Script

$100
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Есть магазин - shop-script (wow-shop.ws) .

В нем есть 1 большой недостаток - нельзя добавить в продажу 10 пин кодов в 1 товар.

Тоесть

Сделать так чтобы для продажи электронных товаров не приходилось для каждого пинкода создавать новый товар (в данный момент именно так) а чтобы было как на плати-ру - например :

Создаем товар - Wow cd key (сидикей к игре)

и заказчиваем 10 скринов ключей (или 10 текстовиков) (или просто через форму добавляем 10 ключей)

На витрине появляется 1 товар и кол-во на складе - 10

При продаже товара береться 1й ключ и отдаеться владельцу / ключ убирается с продажи. При новой покупке берется второй ключ и отдается владельцу автоматически / и так далее

А то сейчас под каждый ключ нужно добавлять товар в админке.... не очень удобно и вызывает путаницу у посетителей

17 лет назад
maddocbe
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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happiness
Сергей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$150
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший адекватный заказчик. Умеет правильно поставить задачу. Работать с ним достаточно приятно и легко.
azsoft
46 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$80
1 день

Заявки фрилансеров

happiness
Сергей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
azsoft
46 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад