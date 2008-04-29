Интернет магазин под ключ

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Закрыт27 заявок383 просмотра

Нужен интернет магазин под ключ с 6-ю разделами и корзиной на jave .

структура на подобие - boutiqe.ru

от вас цены и сроки,

впечитляющее портфолио будет вашим приимуществом.

17 лет назад
katrinVesna
Екатерина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров