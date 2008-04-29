Существует работающий Интернет-магазин на движке Shop-Script. Необходимо заменить движок на Shop-Script Premium (движок имеется) так, чтобы вся база осталась на месте, т.е. не нарушились ссылки на товары. Плюс, возможно, добавление в скрипт 2-3 ...
Он-магазин + натянуть шаблон от монстров
Добрый день !
1) движок значение не имеет предпочтительнее osCommerce STS или BTS может какой-то другой .
2) шаблон дизайна будет выбран c Монстров нужно будет натянуть
3) Простая интеграция товаров в магазин и прост в использовании.
4)Уведомления о заказах по SMS и электронной почте
5) Оптимизирован для поисковых систем Google и MSN
6) Интеграция с основными электронными платежными системами
7) Обработка платежей по кредитным картам
8) Расчет стоимости доставки в реальном времени
9) Многоязычность интерфейса (Русский, Английский ,Иврит(Hebrew))
10)Простая локализация магазина
Большая просьба обращаться тем у кого есть опыт в создании магазина и у кого есть готовые примеры...
P.S для профессионалов этот магазин займёт пару часов каждый из пунктов может быть обговорён или отменен за ненадобностью, готов к диалогу, бюджет ограничен большая просьба не уходить от реалии....
за ранее ,спасибо
с уважением Андрей Грабичев
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