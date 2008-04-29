Он-магазин + натянуть шаблон от монстров

Добрый день !

1) движок значение не имеет предпочтительнее osCommerce STS или BTS может какой-то другой .

2) шаблон дизайна будет выбран c Монстров нужно будет натянуть

3) Простая интеграция товаров в магазин и прост в использовании.

4)Уведомления о заказах по SMS и электронной почте

5) Оптимизирован для поисковых систем Google и MSN

6) Интеграция с основными электронными платежными системами

7) Обработка платежей по кредитным картам

8) Расчет стоимости доставки в реальном времени

9) Многоязычность интерфейса (Русский, Английский ,Иврит(Hebrew))

10)Простая локализация магазина

Большая просьба обращаться тем у кого есть опыт в создании магазина и у кого есть готовые примеры...

P.S для профессионалов этот магазин займёт пару часов каждый из пунктов может быть обговорён или отменен за ненадобностью, готов к диалогу, бюджет ограничен большая просьба не уходить от реалии....

за ранее ,спасибо

с уважением Андрей Грабичев