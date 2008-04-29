Сделать интернет-магазин на основе какого-либо движка (возможно в меру платного) Подробности здесь, читаем внимательно – http://docs.google.com/Doc?docid=dcwk7xzj_13fhkq3wcj&hl=en Пишите на каком движке можете сделать, цену и сроки. ...
Заливка новых позиций в интернет-магазин
Нужно залить около 100 новых позиций в интернет-магазин. Картинки, описание.
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