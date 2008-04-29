Перетаскивание SQL-базы из Shop-Script в Premium

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Закрыт4 заявки164 просмотра

Существует работающий Интернет-магазин на движке Shop-Script.

Необходимо заменить движок на Shop-Script Premium (движок имеется) так, чтобы вся база осталась на месте, т.е. не нарушились ссылки на товары.

Плюс, возможно, добавление в скрипт 2-3 скрипта баннерной сети.

SQL
17 лет назад
starcev
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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