Установка моудля rupay

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Закрыт2 заявки133 просмотра

Нужно установить модуль приема платежей рупей на магазин virtuemart.

Просьба обращаться тем, кто уже занимался данной задачей и имеет рабочий модуль.

17 лет назад
alexNHB
52 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров