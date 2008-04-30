Нужен интернет магазин под ключ с 6-ю разделами и корзиной на jave . структура на подобие - boutiqe.ru от вас цены и сроки, впечитляющее портфолио будет вашим приимуществом.
Установка моудля rupay
Нужно установить модуль приема платежей рупей на магазин virtuemart.
Просьба обращаться тем, кто уже занимался данной задачей и имеет рабочий модуль.
Заявки фрилансеров
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