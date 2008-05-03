Требуется эксперт по shop-script для выполнения некоторых задач по модернизации магазина и каталога товаров. Оплата договорная.
Создание интернет-магазина и его раскрутка в поиск
Необходимо создание интернет-магазина, в дальнейшем дополнительная поддержка при доработки сайта. Примеры http://www.megagift.ru/ или http://www.optopodarok.ru/
Также нужна будет раскрутка данного сайта в поисковиках по словам:
бижутерия оптом ,
подарки оптом,
сувениры оптом,
изделия из камня оптом
Оплата по мере выполнения заказа. Сроки выполнения до 2 месяцев.
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