Создание интернет-магазина и его раскрутка в поиск

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Закрыт20 заявок270 просмотров

Необходимо создание интернет-магазина, в дальнейшем дополнительная поддержка при доработки сайта. Примеры http://www.megagift.ru/ или http://www.optopodarok.ru/

Также нужна будет раскрутка данного сайта в поисковиках по словам:

бижутерия оптом ,

подарки оптом,

сувениры оптом,

изделия из камня оптом

Оплата по мере выполнения заказа. Сроки выполнения до 2 месяцев.

17 лет назад
autolady
Алиса 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров