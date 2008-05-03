Верстка и настройка shop-script

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт11 заявок214 просмотров

Требуется эксперт по shop-script для выполнения некоторых задач по модернизации магазина и каталога товаров. Оплата договорная.

17 лет назад
paV-
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

happiness
Сергей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
Недоделал план... в аське не отвечает.

Заявки фрилансеров

happiness
Сергей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад