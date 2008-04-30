Создание магазина (osCommerce ?) + встроенная CMS

Требуется создание магазина по готовому дизайну, вот примерно такому:

http://www.xerenade.com/_work/ksdfuhjwer/shop/01.jpg

http://www.xerenade.com/_work/ksdfuhjwer/shop/02.jpg

http://www.xerenade.com/_work/ksdfuhjwer/shop/03.jpg

http://www.xerenade.com/_work/ksdfuhjwer/shop/04.jpg

http://www.xerenade.com/_work/ksdfuhjwer/shop/05.jpg

Среда: LAMP (Linux, Apache, PHP 4, MySQL)

Скорее всего подойдёт osCommerce

Что должен уметь/иметь магазин

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Функциональность для покупателя:

- Просмотр товаров по категориям (по цвету, по цене и т.д.) - например ремни

- Подборка подходящего второго товара - например пряжки к выбранному ремню

- Просмотр товара с описанием и разными фото

- Добавление товара в корзину

- Оформление покупки (стандартные выбор доставки, выбор способа оплаты и т.д.)

- Оплата: обычная предоплата и paypal

- Поддержка 2 языков (английского и немецкого). Достаточно сделать английский словарный файл, на немецкий я переведу сам.

- Подарочные купоны (можно дарить друзьям для закупок в этом магазине)

Функциональность для менеджера магазина:

- Редактирование продуктов и категорий

- Встроенная простая CMS для создания/изменения "не шоповских" старничек ("О магазине", "Контакт", и т.д.)

- Поддержка 2 языков (английского и немецкого). Достаточно сделать английский словарный файл, на немецкий я переведу сам.

- Несколько уровней категорий продуктов (категории, подкатегории)

Описание товара будет подобнее указано в тз. В общем стандартные описания, названия, цена, скидка, принадлежности к категориям, размер, материал, фотографии и т.д.

!!!Важно: возможность присоединения фотографий, на которых изображено сочетание 2 продуктов.

Например: есть ремни без пряжек (артиклы rem1 и rem2), и пряжки (pr1 и pr2) - то можно зааплодить 4 картинки:

rem1_pr1: ремень rem1 с пряжкой pr1

rem1_pr2: ремень rem1 с пряжкой pr2

rem2_pr1: ремень rem2 с пряжкой pr1

rem2_pr2: ремень rem2 с пряжкой pr2

Так как продуктов будет много, то и таких картинок будет много, но это уже будет заданием нашего менеджера магазина.

Жду Ваших предложений!

(Пожалуйста заоблачных сроков и цен давать не надо)