Требуется серьезная доработка VAMSHOP, версия 1.43 ( в данный момент последняя). сайт где находится скрипт vamshop.ru ( разработчик)- вся документация на сайта есть. основное- это портирование старых компонентов из версии 1.3 в нынешнюю версию. ...
Создание магазина (osCommerce ?) + встроенная CMS
Требуется создание магазина по готовому дизайну, вот примерно такому:
http://www.xerenade.com/_work/ksdfuhjwer/shop/01.jpg
http://www.xerenade.com/_work/ksdfuhjwer/shop/02.jpg
http://www.xerenade.com/_work/ksdfuhjwer/shop/03.jpg
http://www.xerenade.com/_work/ksdfuhjwer/shop/04.jpg
http://www.xerenade.com/_work/ksdfuhjwer/shop/05.jpg
Среда: LAMP (Linux, Apache, PHP 4, MySQL)
Скорее всего подойдёт osCommerce
Что должен уметь/иметь магазин
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Функциональность для покупателя:
- Просмотр товаров по категориям (по цвету, по цене и т.д.) - например ремни
- Подборка подходящего второго товара - например пряжки к выбранному ремню
- Просмотр товара с описанием и разными фото
- Добавление товара в корзину
- Оформление покупки (стандартные выбор доставки, выбор способа оплаты и т.д.)
- Оплата: обычная предоплата и paypal
- Поддержка 2 языков (английского и немецкого). Достаточно сделать английский словарный файл, на немецкий я переведу сам.
- Подарочные купоны (можно дарить друзьям для закупок в этом магазине)
Функциональность для менеджера магазина:
- Редактирование продуктов и категорий
- Встроенная простая CMS для создания/изменения "не шоповских" старничек ("О магазине", "Контакт", и т.д.)
- Поддержка 2 языков (английского и немецкого). Достаточно сделать английский словарный файл, на немецкий я переведу сам.
- Несколько уровней категорий продуктов (категории, подкатегории)
Описание товара будет подобнее указано в тз. В общем стандартные описания, названия, цена, скидка, принадлежности к категориям, размер, материал, фотографии и т.д.
!!!Важно: возможность присоединения фотографий, на которых изображено сочетание 2 продуктов.
Например: есть ремни без пряжек (артиклы rem1 и rem2), и пряжки (pr1 и pr2) - то можно зааплодить 4 картинки:
rem1_pr1: ремень rem1 с пряжкой pr1
rem1_pr2: ремень rem1 с пряжкой pr2
rem2_pr1: ремень rem2 с пряжкой pr1
rem2_pr2: ремень rem2 с пряжкой pr2
Так как продуктов будет много, то и таких картинок будет много, но это уже будет заданием нашего менеджера магазина.
Жду Ваших предложений!
(Пожалуйста заоблачных сроков и цен давать не надо)
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