Требуется серьезная доработка VAMSHOP, версия 1.43 ( в данный момент последняя). сайт где находится скрипт vamshop.ru ( разработчик)- вся документация на сайта есть.

основное- это портирование старых компонентов из версии 1.3 в нынешнюю версию.

( изменились префиксы функций, также кодировка стала utf-8),

исходные файлы будут даны- необходимо сравнить с нынешними и внести доработки в код и шаблон.

также необходим корректный перевод редактора tinymce c файлменеджером на аяксе, в старой версии работает,

в новой разработчик поменял на новую версию- что сделал совершенно зря.

кроме того, требуется доработка формы заказа- подобно тому- как сделано на сайте

www.argomoscow.ru , то есть сравните заказ на этом сайте- возможен в один прием,

а также на сайте sun-mag.ru ( сколько лишних ненужных действий).

ВНИМАНИЕ! детальная информация и тех. задание будет дано после того, как вы дадите ссылки на ваши проекты.

к сожалению, уже были случаи- когда программисты очень долго выполняли работу, основываясь на опыте работы с XT-commerce, в итоге- глюки и баги..

также- необходим правильный перевод базы данных с товарами и покупателями- на новую версию. ( в новой версии были незначительные изменения базы данных, в результате напрямую база пользователей не переносится- к тому же поменялась кодировка)

жду ваших предложений.