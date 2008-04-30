Есть магазин - shop-script (wow-shop.ws) . В нем есть 1 большой недостаток - нельзя добавить в продажу 10 пин кодов в 1 товар. Тоесть Сделать так чтобы для продажи электронных ...
Серьезная доработка VAMSHOP
Требуется серьезная доработка VAMSHOP, версия 1.43 ( в данный момент последняя). сайт где находится скрипт vamshop.ru ( разработчик)- вся документация на сайта есть.
основное- это портирование старых компонентов из версии 1.3 в нынешнюю версию.
( изменились префиксы функций, также кодировка стала utf-8),
исходные файлы будут даны- необходимо сравнить с нынешними и внести доработки в код и шаблон.
также необходим корректный перевод редактора tinymce c файлменеджером на аяксе, в старой версии работает,
в новой разработчик поменял на новую версию- что сделал совершенно зря.
кроме того, требуется доработка формы заказа- подобно тому- как сделано на сайте
www.argomoscow.ru , то есть сравните заказ на этом сайте- возможен в один прием,
а также на сайте sun-mag.ru ( сколько лишних ненужных действий).
ВНИМАНИЕ! детальная информация и тех. задание будет дано после того, как вы дадите ссылки на ваши проекты.
к сожалению, уже были случаи- когда программисты очень долго выполняли работу, основываясь на опыте работы с XT-commerce, в итоге- глюки и баги..
также- необходим правильный перевод базы данных с товарами и покупателями- на новую версию. ( в новой версии были незначительные изменения базы данных, в результате напрямую база пользователей не переносится- к тому же поменялась кодировка)
жду ваших предложений.
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