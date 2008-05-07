Нужна программа для работы с прайсами поставщиков:

1.Работа с админ частью интернет магазина

2.Возможность внесения до 20 прайсов поставщиков

3.Возможность экспорта и импорта файлов в программу с магазина и наоборот

4.Возможность ставить наценку и обновлять цены в интернет магазине с помощью программы

Общее: Все должно выглядеть примерно так: Я загружаю подготовленные прайсы поставщика в программу и также прайс который я скачиваю с магазина она их обрабатывает, сравнивает наличие, если какого то товара нет в наличии или он есть и у меня и у поставщика но у поставщика нулевая стоимость то естественно такая же стоимость должна и быть у меня, программа должна это все отображать, также с помощью программы что бы я смог обновить все цены указав на разные группы разные наценки, вообщем полная обработка прайсов и в итоге мне нужно что бы у меня получался прайс с обновленным наличием и ценами который я загружаю в магазин. На работу с программомй по обновлению цен и наличия у меня должно в итоге уходить не больше 30-40 минут.