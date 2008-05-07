Создание интернет-магазина с привязкой к 1С 7.7

Требуется специалист по работе с интернет-магазинами, автоматизированными с 1С Предприятие 7.7

Обязательно условие - проживание в Киеве (в крайнем случае в Украине) с возможностью выезда к нам в офис для

обучения.

Какова задача:

Есть поставщик, который предоставляет 1С портал с постоянным наличием, ценой, кол-вом на складе и ожидаемыми поставками. Есть 1С, которая установлена у нас в офисе (Если возможно - ставим ее на удаленный сервер).

Наша 1С сопряжена с 1С порталом поставщика.

Далее мы создаем интернет-магазин на CMS Joomla с модулем Virtuemart. И нужно связать нашу 1С с сайтом.

Что может пользователь в нашем интернет-магазине:

1. Видеть фото, описание товара

2. Видеть цену на товар (розница, опт I и опт II). Оптовые цены могут видеть только зарегистрированные пользователи, имеющие статус цены ОПТ I либо опт II.

3. Видеть наличие на складе данного товара (без указания кол-ва остатка)

4. Видеть отсутствие товара, и если ожидается поставка - то значок ожидания поставки

5. Резервирование товара

6. Сохранение резерва на протяжении 2-х дней (для зарегистрированных пользователей)

6. Получение в on-line режиме счета на оплату (если юр.лицо). Если физ. лицо - то форма оформление доставки товара.

Все эти пункты должны быть автоматизированы. То есть если человек ставит резерв - то автоматом наша фирма ставит резерв у поставщика. Если клиент Выписывает счет - значит мы выписываем счет у поставщика и т.д.

Еще хотелось бы иметь возможность автоматического пополнения каталога товара в случае появление нового товара у поставщика (фото и описание не обязательно).

Все предложение просьба расписывать более подробно. Возможны некоторые изменения списка задач. Также рассматривается использование других CMS в случае их специализации работы с 1С.

Принимаются предложения по упрощению схемы. Возможно я немного не так себе это все представляю)