Создание интернет-магазина косметики под ключ!!! Разработка движка, дизайна,наполнение каталога,Флеш.
Создание интернет-магазина с привязкой к 1С 7.7
Требуется специалист по работе с интернет-магазинами, автоматизированными с 1С Предприятие 7.7
Обязательно условие - проживание в Киеве (в крайнем случае в Украине) с возможностью выезда к нам в офис для
обучения.
Какова задача:
Есть поставщик, который предоставляет 1С портал с постоянным наличием, ценой, кол-вом на складе и ожидаемыми поставками. Есть 1С, которая установлена у нас в офисе (Если возможно - ставим ее на удаленный сервер).
Наша 1С сопряжена с 1С порталом поставщика.
Далее мы создаем интернет-магазин на CMS Joomla с модулем Virtuemart. И нужно связать нашу 1С с сайтом.
Что может пользователь в нашем интернет-магазине:
1. Видеть фото, описание товара
2. Видеть цену на товар (розница, опт I и опт II). Оптовые цены могут видеть только зарегистрированные пользователи, имеющие статус цены ОПТ I либо опт II.
3. Видеть наличие на складе данного товара (без указания кол-ва остатка)
4. Видеть отсутствие товара, и если ожидается поставка - то значок ожидания поставки
5. Резервирование товара
6. Сохранение резерва на протяжении 2-х дней (для зарегистрированных пользователей)
6. Получение в on-line режиме счета на оплату (если юр.лицо). Если физ. лицо - то форма оформление доставки товара.
Все эти пункты должны быть автоматизированы. То есть если человек ставит резерв - то автоматом наша фирма ставит резерв у поставщика. Если клиент Выписывает счет - значит мы выписываем счет у поставщика и т.д.
Еще хотелось бы иметь возможность автоматического пополнения каталога товара в случае появление нового товара у поставщика (фото и описание не обязательно).
Все предложение просьба расписывать более подробно. Возможны некоторые изменения списка задач. Также рассматривается использование других CMS в случае их специализации работы с 1С.
Принимаются предложения по упрощению схемы. Возможно я немного не так себе это все представляю)
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