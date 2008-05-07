Нужна программа для работы с прайсами поставщиков: 1.Работа с админ частью интернет магазина 2.Возможность внесения до 20 прайсов поставщиков 3.Возможность экспорта и импорта файлов в программу с магазина и наоборот 4.Возможность ...
Установить osCommerce
Добрый день!
Требуется установить и руссифицировать готовый скрипт osCommerce, вот дизайн:
http://osc2.template-help.com/14177/index.php
С уважением, Иван
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