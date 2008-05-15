Добрый день! Требуется настраиваемый грабер описаний и фото товаров Я.Маркета Основной функционал - полностью клонировать структуры Я.Маркета и работать с ней через вебинтерфейс. Необходима работа ...
Корректировка двух магазинов
Небходимо поковырять Shop-Script в двух вэб магазинах.
Все подробности в асе.
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