Корректировка двух магазинов

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен2 заявки154 просмотра

Небходимо поковырять Shop-Script в двух вэб магазинах.

Все подробности в асе.

17 лет назад
kydesnik07
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

studio_DTE
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
Хорошие ребята! Адекватное общение плюс хорошо выполненная работа без нареканий. Остался доволен.
Приятный человек. Отлично поставленные задачи и своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

studio_DTE
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад